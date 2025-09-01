C’est bouclé pour Adrien Rabiot à l’AC Milan

Dossier chaud de cette fin de mercato, le départ d’Adrien Rabiot (30 ans) vers l’AC Milan se précise. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille va retourner en Italie mais cette fois du côté de la Lombardie contre un chèque de 10 millions d’euros.

La suite après cette publicité

«Adrien Rabiot nous rejoindra ce soir, il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer à l’AC Milan», avait notamment déclaré le sélectionneur Didier Deschamps. Selon Matteo Moretto, tout serait bouclé et le joueur va parapher un contrat de trois ans.