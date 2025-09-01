Lorient obtient le prêt d’un joueur de Newcastle

Cette dernière journée de mercato aura été très animée en France. Fermé depuis quelques minutes, le marché des transferts s’est achevé également du côté de Lorient. Les Merlus ont annoncé une dernière recrue ce lundi avec l’arrivée de Trevan Sanusi sous la forme d’un prêt en provenance de Newcastle :

«L’ailier de Newcastle United Trevan Sanusi a rejoint le FC Lorient, club de Ligue 1, sous forme de prêt pour la saison 2025/26. Toute l’équipe du club souhaite à Trevan une bonne continuation pour son prêt au Stade du Moustoir.»