Lorient obtient le prêt d’un joueur de Newcastle

Par Chemssdine Belgacem
St-James Park, le stade de Newcastle @Maxppp

Cette dernière journée de mercato aura été très animée en France. Fermé depuis quelques minutes, le marché des transferts s’est achevé également du côté de Lorient. Les Merlus ont annoncé une dernière recrue ce lundi avec l’arrivée de Trevan Sanusi sous la forme d’un prêt en provenance de Newcastle :

FC LORIENT 🐟
𝓣𝓻𝓮𝓿𝓪𝓷 𝓢𝓪𝓷𝓾𝓼𝓲 prêté une saison au FC Lorient

Welcome to the Merlus family 🐟, Trevan 🤗!
«L’ailier de Newcastle United Trevan Sanusi a rejoint le FC Lorient, club de Ligue 1, sous forme de prêt pour la saison 2025/26. Toute l’équipe du club souhaite à Trevan une bonne continuation pour son prêt au Stade du Moustoir.»

