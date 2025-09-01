Menu Rechercher
Strasbourg : Ben Chilwell a signé son contrat

Par Kevin Massampu
Ben Chilwell chatouille Federico Fernandez, qui marque dans son propre but. @Maxppp

Jusqu’au bout, Strasbourg aura été actif dans ce marché des transferts estival. Après avoir officialisé l’arrivée de sa 17e recrue ce lundi avec la venue de Martial Godo, le club alsacien a trouvé un accord avec Chelsea pour l’arrivée de Ben Chilwell

Selon Sky Sports News, le latéral gauche de 28 ans, vainqueur de la Ligue des champions en 2021, a déjà signé son contrat avec le RCSA pour les deux prochaines années en Alsace. L’officialisation ne devrait plus tarder. L’international anglais (21 sélections) sort d’une demi-saison en prêt à Crystal Palace, où il a notamment remporté la FA Cup.

Pub. le - MAJ le
