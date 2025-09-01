Strasbourg s’offre Ben Chilwell sur le gong !

Jusqu’au bout, Strasbourg aura été actif dans ce marché des transferts estival. Grâce à la puissance du groupe BlueCo, notamment Chelsea, les Alsaciens ont déjà enrôlé une quinzaine de nouveaux joueurs cet été, n’hésitant pas à mettre la main à la poche pour enrôler des joueurs du calibre de Joaquin Panichelli (16,5 M€) ou Mathis Amougou (14,5 M€). Dernièrement, ils ont bouclé une 17e arrivée depuis le début de mercato puisque Martial Godo a débarqué contre 7 millions d’euros en provenance de Fulham.

Un mercato complètement fou, où plus de 130 millions d’euros ont été dépensés pour renforcer le onze de Liam Rosenior, qualifié en Ligue Europa Conference et qui espère faire mieux que sa 7e place de Ligue 1 l’an dernier. Et Strasbourg vient d’offrir une dernière surprise à ses supporters alsaciens, puisqu’un nouvel indésirable de Chelsea a été transféré au Racing.

Une recrue de taille pour Strasbourg

Il s’agit de l’international anglais, Ben Chilwell. «Ben Chilwell a quitté Chelsea et a conclu un transfert permanent au RC Strasbourg. Signé à l’été 2020 en provenance de Leicester City, Chilwell a connu une première saison impressionnante à Stamford Bridge. Nous remercions Chilly pour les efforts qu’il a déployés tout au long de son parcours au sein du club et nous lui souhaitons bonne chance à l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière», indique le communiqué des Blues.

Un nouvel élément expérimenté pour le RCSA, qui s’offre un international anglais et vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues, contre Manchester City. «Au cours des trois saisons suivantes, le joueur de 28 ans a disputé 64 matches avec les Blues. Il a passé la seconde moitié de la campagne précédente en prêt à Crystal Palace et a aidé les Eagles à remporter la FA Cup pour la première fois», précise le club londonien.