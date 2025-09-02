La Premier League a fracassé tous les records !

Voir la Premier League dépenser sans compter sur le mercato estival n’est pas une surprise. Mais constater qu’elle a encore battu son record d’achats et de ventes démontre une nouvelle fois sa surpuissance. Oui, les clubs de Premier League ont explosé les précédents records, avec plus de 3 milliards dépensés sur le marché. 3 milliards et 685 millions d’euros pour être précis. Le record précédant datait de la saison 2023-2024, avec 2 milliards 800 millions d’euros.

Mais cet été aura été aussi celui des ventes, avec 2 milliards d’euros récoltés, nouvelle marque à battre. Liverpool symbolise à lui seul ce nouveau mercato totalement fou, avec 515 M€ déboursés pour s’offrir notamment les 3 recrues les plus chères de l’été (Isak, Wirtz et Ekitike) mais également 260 M€ récupérés grâce aux ventes de Luis Diaz, Darwin Nunez ou encore Jarell Quansah. Ainsi, celui qui présente la balance la plus déficitaire sur ce mercato 2025 est Arsenal, avec 307 M€ dépensés pour seulement 12 M€ reçus.

Chelsea termine avec une balance positive

Brentford, Brighton et Bournemouth s’en sont mis plein les poches et présentent une balance positive. Le premier cité a vendu ses attaquants Mbeumo et Wissa à prix d’or à Manchester United et Newcastle, le deuxième a cédé João Pedro à Chelsea et le troisième a démantelé sa défense (Huijsen au Real Madrid, Zabarnyi au PSG et Kerkez à Liverpool). Mais c’est bien Chelsea qui a le plus vendu en récupérant 360 M€ sur le mercato. Si les Blues ont fait jaser quant à leur politique de recrutement, ils se montrent intransigeants au moment de la revente.

56 M€ pour Madueke à Arsenal en top vente et plus de 8 départs à un tarif supérieur à 20 M€ (Nkunku, João Felix, Petrovic, Ugochukwu, Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Broja, Chukwuemeka). Chelsea a donc gagné de l’argent sur ce mercato malgré 340 M€ de dépensés. Oui, la Premier League domine largement le reste de l’Europe sur le marché et son modèle semble loin de s’effondrer.