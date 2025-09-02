La Premier League a fracassé tous les records !
La Premier League a une fois de plus étalé sa surpuissance financière lors du mercato estival, en battant tous les records, dépenses et revenus compris.
Voir la Premier League dépenser sans compter sur le mercato estival n’est pas une surprise. Mais constater qu’elle a encore battu son record d’achats et de ventes démontre une nouvelle fois sa surpuissance. Oui, les clubs de Premier League ont explosé les précédents records, avec plus de 3 milliards dépensés sur le marché. 3 milliards et 685 millions d’euros pour être précis. Le record précédant datait de la saison 2023-2024, avec 2 milliards 800 millions d’euros.
Mais cet été aura été aussi celui des ventes, avec 2 milliards d’euros récoltés, nouvelle marque à battre. Liverpool symbolise à lui seul ce nouveau mercato totalement fou, avec 515 M€ déboursés pour s’offrir notamment les 3 recrues les plus chères de l’été (Isak, Wirtz et Ekitike) mais également 260 M€ récupérés grâce aux ventes de Luis Diaz, Darwin Nunez ou encore Jarell Quansah. Ainsi, celui qui présente la balance la plus déficitaire sur ce mercato 2025 est Arsenal, avec 307 M€ dépensés pour seulement 12 M€ reçus.
Chelsea termine avec une balance positive
Brentford, Brighton et Bournemouth s’en sont mis plein les poches et présentent une balance positive. Le premier cité a vendu ses attaquants Mbeumo et Wissa à prix d’or à Manchester United et Newcastle, le deuxième a cédé João Pedro à Chelsea et le troisième a démantelé sa défense (Huijsen au Real Madrid, Zabarnyi au PSG et Kerkez à Liverpool). Mais c’est bien Chelsea qui a le plus vendu en récupérant 360 M€ sur le mercato. Si les Blues ont fait jaser quant à leur politique de recrutement, ils se montrent intransigeants au moment de la revente.
56 M€ pour Madueke à Arsenal en top vente et plus de 8 départs à un tarif supérieur à 20 M€ (Nkunku, João Felix, Petrovic, Ugochukwu, Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Broja, Chukwuemeka). Chelsea a donc gagné de l’argent sur ce mercato malgré 340 M€ de dépensés. Oui, la Premier League domine largement le reste de l’Europe sur le marché et son modèle semble loin de s’effondrer.
En savoir plus sur
L’arrivée de Pavard à l’OM enflamme la France, l’Espagne crie à l’injustice face au mercato en Premier League
Nos dernières vidéos
L’arrivée de Pavard à l’OM enflamme la France, l’Espagne crie à l’injustice face au mercato en Premier League
Les plus lus
Explorer