Raheem Sterling n’a pas réussi à quitter Chelsea

Le cauchemar continue pour Raheem Sterling, qui n’entre pas dans les plans de Chelsea mais n’a pas réussi à quitter le club cet été. Après avoir été informé il y a un an par Enzo Maresca qu’il ne comptait plus pour l’entraîneur italien, l’ailier anglais avait été prêté au rival Arsenal pour une saison. Mais son passage chez les Gunners a été décevant, et à son retour à Stamford Bridge, sa situation ne s’est pas améliorée. Malgré l’intérêt de Fulham cet été, aucun transfert ne s’est concrétisé avant la fermeture du mercato britannique.

Sterling se retrouve donc dans une impasse, avec peu de chances de jouer d’ici janvier, sauf s’il rejoint un championnat dont la fenêtre de transferts est encore ouverte, comme la MLS, la Turquie ou l’Arabie saoudite. Toutefois, l’international anglais (82 sélections, 20 buts) reste réticent à un départ vers le Moyen-Orient, comme plus tôt dans l’été. Il lui reste encore deux ans de contrat à Chelsea, signé lors de son transfert en 2022 en provenance de Manchester City pour 56 millions d’euros.