Real Madrid : Kylian Mbappé de nouveau élu joueur du mois en Liga

Meilleur joueur de la Liga en septembre, Kylian Mbappé a conservé son titre honorifique lors de ce mois d’octobre. Pour rappel, l’attaquant français a marqué trois buts et donné une passe décisive en trois rencontres jouées (Villarreal, Getafe, Barça), avec en point d’orgue une victoire et un but lors du Clasico contre le FC Barcelone (2-1).

Sacré meilleur buteur européen la saison dernière avec 31 buts marqués en championnat (Viktor Gyökeres en avait marqué 39 avec le Sporting mais le championnat portugais est moins valorisé selon le barème), l’international tricolore a, également, reçu son trophée ce vendredi lors de la cérémonie organisée par son club.