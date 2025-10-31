Affaire paris sportifs : la FA annonce la sanction finale de Lucas Paqueta

L’affaire des paris sportifs dans laquelle était impliqué Lucas Paqueta est définitivement terminée pour l’international brésilien de West Ham. La fédération anglaise (FA) vient de publier un communiqué dans lequel elle reconnaît le joueur coupable de deux infractions, mais annonce une sanction très légère.

La suite après cette publicité

«Une commission réglementaire indépendante a sanctionné Lucas Paqueta, joueur du West Ham United FC, pour deux infractions avérées à la règle F3 de la FA. Le joueur a nié deux accusations de non-respect de l’obligation de répondre aux questions et de fournir des informations dans le cadre de l’enquête menée par la FA sur les infractions aux règles. Cependant, les deux infractions à la règle F3 de la FA ont été jugées avérées à l’issue d’une audience. La commission de réglementation a infligé une réprimande et un avertissement quant à la conduite future de Lucas Paqueta.»