Adil Rami se défend après la polémique liée à la mort de Jean Pormanove

L’affaire « Jean Pormanove » continue de provoquer des remous après la mort en direct du streamer Raphaël Graven lors d’un marathon sur la plateforme Kick. Plusieurs personnalités du football, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Bradley Barcola et Adil Rami, ont été pointées du doigt pour leurs liens passés avec des membres du « Lokal », auquel appartenait JP. Dans une vidéo exhumée par Libération, datant de mars 2024, on voit notamment Adil Rami conseiller de manière moqueuse un autre membre de la bande lors d’un échange autour de combats, ce qui a relancé la polémique.

Face aux accusations, l’ancien champion du monde 2018 a tenu à se défendre par la voix de son avocat. Selon Me Jules Plancque, Adil Rami « n’a jamais été spectateur ni acteur des contenus et de la plateforme visés », ni assuré leur promotion. L’avocat insiste sur le caractère « convivial » et « ludique » de la vidéo remise en circulation, tout en rappelant l’émotion du joueur à l’annonce du décès de Raphaël Graven, avec qui il partageait une passion commune pour les jeux vidéo. Rami a présenté ses condoléances à la famille du Raphaël Graven, tandis que la LFP, sollicitée, a choisi de ne pas commenter l’affaire selon L’Équipe.