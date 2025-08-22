Le Real Madrid vise le nouveau Pirlo à 80 M€, un cador de Premier League active le dossier Akliouche

Le Real Madrid veut faire peau neuve pour son milieu

Adam Wharton, 21 ans, surnommé « le Pirlo de Blackburn », est dans le viseur du Real Madrid. Le milieu anglais impressionne à Crystal Palace par sa technique, sa maturité et sa vision du jeu. Le club madrilène l’observe avec attention, même si son prix de 80 M€ constitue un frein à court terme. Une vente majeure, comme celle de Rodrygo, pourrait ouvrir la voie à son arrivée. Mais Madrid n’est pas seul : Manchester City, Liverpool et Manchester United sont aussi sur le coup.

La suite après cette publicité

Face aux nombreux refus, Tottenham pense à Akliouche

Tottenham multiplie les tentatives sans succès sur le mercato. Après avoir vu Eberechi Eze choisir le rival Arsenal pour environ 80 M€, puis essuyé les refus de Gibbs-White et Mbeumo, le club londonien s’intéresse désormais à Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco. Les Spurs seraient prêts à mettre 47 M€ pour s’attacher ses services, surtout dans un contexte d’effectif amoindri avec les blessures de Kulusevski et Maddison. Monaco ne veut toutefois pas vendre, et Leverkusen est aussi dans la course. En parallèle, les pistes Nico Paz (Real Madrid) et Morgan Rogers (Aston Villa) restent ouvertes.

Vinicius a un plan de sortie

Le torchon brûle entre Vinícius Jr et Florentino Pérez. Le Brésilien refuse la dernière proposition de prolongation du Real Madrid et prévoit désormais de partir libre en 2027 selon Sport. La direction se sent trahie : un accord semblait proche il y a quelques mois. Madrid réfléchit à une vente anticipée dès 2026, voire avant. En interne, Vinicius commence à perdre du soutien, aussi bien auprès des supporters qu’au sein du vestiaire. Cette situation pourrait par contre profiter à Rodrygo, qui espère récupérer un rôle plus central dans l’effectif.