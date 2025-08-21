Real Madrid : les consignes étonnantes de Xabi Alonso à Kylian Mbappé

La Liga a plutôt bien commencé pour Kylian Mbappé. Très attendu au tournant, le numéro 10 du Real Madrid a inscrit le but de la victoire lors du succès merengue face à Osasuna (1-0), comptant pour la première journée de championnat espagnol. Une rencontre marquée par de nouvelles polémiques liées à l’arbitrage, avec le coach d’Osasuna qui a notamment pesté contre le penalty accordé à l’international tricolore qu’il a lui-même transformé par la suite.

On a ainsi vu un KM10 plutôt affûté physiquement, ayant fait des différences à chaque fois qu’il décrochait. Sans avoir rendu une copie excellente, il a clairement été un des meilleurs joueurs de l’équipe, aux côtés d’Alvaro Carreras ou Dean Huijsen, alors que ses camarades de l’attaque comme Vinicius Jr ou Alvaro Carreras eux ont été décevants. Il faut dire qu’avec Xabi Alonso, c’est un autre Kylian Mbappé que l’on peut voir.

Alonso veut faire de Mbappé un playmaker

Sport fait ainsi un point sur la situation de l’ancien Parisien à Madrid, et surtout, sur la façon dont le tacticien basque l’utilise. Alonso souhaite ainsi lui confier les clés de l’équipe et qu’il soit le leader de l’attaque, ce qui n’était pas totalement clair l’an dernier. En plus d’avoir perdu quelques kilos et d’avoir progressé sur le plan physique, le Français cherche à être plus participatif dans le jeu et ne pas camper à la pointe de l’attaque. Le coach merengue lui a ainsi demandé de prendre plus d’initiatives et de participer plus souvent à l’élaboration des actions.

Clairement, l’entraîneur madrilène souhaite que le rôle de Mbappé sur le terrain, bien que positionné en pointe, se rapproche plus de celui d’un joueur capable de décrocher pour participer au jeu. Bien loin du fameux pivot gang donc, ou du Mbappé de l’an dernier qui restait très avancé devant même s’il se déportait parfois sur les côtés. Il lui aurait également demandé d’essayer de se trouver régulièrement avec Arda Güler, autre joueur sur lequel Alonso compte énormément.