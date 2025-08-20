Real Madrid : Osasuna crie au scandale contre Kylian Mbappé

Le Real Madrid a lancé sa saison de Liga avec une victoire. Dans un Bernabéu rempli pour assister aux débuts de Xabi Alonso en Liga, les Merengues n’ont pourtant pas vraiment régalé, mais un but sur penalty de Kylian Mbappé aura été suffisant pour donner les trois points et ne pas prendre du retard sur le FC Barcelone. Après la rencontre, l’attaquant tricolore s’est d’ailleurs exprimé. « C’était important pour nous de commencer par une victoire à domicile, nous savions que ça allait être difficile, Osasuna avait un plan clair pour nous attendre et ils avaient Budimir. Nous sommes heureux de la victoire et nous visons mieux », a-t-il indiqué.

« Je me sens très bien, mais le plus important, c’est toujours d’aider l’équipe. Offensivement, défensivement et le reste va se faire, si j’ai un bon état d’esprit pour aider l’équipe, nous allons gagner des matchs. Le 10 est un numéro important ici, le 9 l’était aussi. Le plus important est de jouer au Bernabéu avec Madrid. Il fait chaud, mais le retour devant nos supporters est très agréable, et quand nous entrons sur le terrain, nous voulons bien jouer pour les Madridistas et les gens qui nous regardent à la maison », a ajouté le Français.

Un penalty offert ?

Et dans les heures qui ont suivi cette rencontre, on a surtout parlé d’arbitrage. Effectivement, pour beaucoup, le penalty qui a été accordé au Français suite à une intervention du défenseur Juan Cruz n’était pas justifié. « En direct, ça m’a semblé très clair, mais en revoyant l’action, j’ai l’impression que c’est Mbappé qui marche sur Juan avant de recevoir le coup », a déclaré Alessio Lisci, l’entraîneur d’Osasuna, après le match. Forcément, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont aussi crié au scandale, à commencer par les fans du FC Barcelone.

L’adversaire du Real Madrid lui-même n’a pas hésité à poster un replay de l’action sur son compte X, avec un emoji qui ne laisse pas de place au doute. « Un penalty et une expulsion, la chanson habituelle au Bernabéu », s’emporte ainsi le Diario De Navarra, journal de Pampelune qui couvre l’actualité d’Osasuna. Pas de doute, la Liga est bel et bien de retour.