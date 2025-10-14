Qualifs CdM 2026 : le Gabon fait la grève

Ce soir à 21 heures, le Gabon affronte le Burundi dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont préparé ce rendez-vous important dans une ambiance très tendue. En effet, les joueurs ont refusé de s’entraîner hier selon AFC Sports et Gabon Media Time. La raison ? Les Gabonais sont frustrés car ils n’ont toujours pas perçu des primes de qualification à la CAN 2025. Des primes promises par l’Etat qu’ils réclament depuis un an.

La suite après cette publicité

Thierry Mouyouma, le sélectionneur national, a confié sur le sujet : « la qualification a été acquise en novembre 2024, nous sommes en octobre 2025, et elle n’a pas été payée. Les joueurs attendent depuis presque un an. Ils ne comprennent pas.» Pas de chantage donc de la part des joueurs, qui réclament simplement leur dû. De plus, ils ont aussi pointé du doigt les conditions dans lesquelles ils sont hébergés et les équipements. Ils sont par exemple contraints de porter les mêmes tenues d’entraînement pendant plusieurs jours sans qu’elles soient lavées. Ils ont aussi dû annuler un entraînement le 12 octobre à Bongoville en raison d’une panne d’électricité. C’est dans une ambiance électrique que le Gabon va donc jouer ce mardi. « Le mental des joueurs reste intact. Cette situation n’a aucun impact sur leur concentration pour le match de demain, décisif», a assuré le sélectionneur national. Réponse sur le terrain.