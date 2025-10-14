La Russie renvoie Matvey Safonov à Paris

Après avoir battu l’Iran (2-1) vendredi dernier, la Russie doit affronter ce mardi la Bolivie. Une rencontre à laquelle Matvey Safonov et Zelimkhan Bakaev ne participeront pas. Le gardien du PSG et l’attaquant du Lokomotiv Moscou ont été renvoyés dans leur club respectif.

«Rien de grave ne leur est arrivé. Ils ont été libérés par leurs équipes, car il n’était pas prévu de les utiliser, même comme remplaçants», a déclaré le sélectionneur russe Valery Karpin.