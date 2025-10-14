Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

La Russie renvoie Matvey Safonov à Paris

Par Matthieu Margueritte
Matvey Safonov @Maxppp

Après avoir battu l’Iran (2-1) vendredi dernier, la Russie doit affronter ce mardi la Bolivie. Une rencontre à laquelle Matvey Safonov et Zelimkhan Bakaev ne participeront pas. Le gardien du PSG et l’attaquant du Lokomotiv Moscou ont été renvoyés dans leur club respectif.

La suite après cette publicité

«Rien de grave ne leur est arrivé. Ils ont été libérés par leurs équipes, car il n’était pas prévu de les utiliser, même comme remplaçants», a déclaré le sélectionneur russe Valery Karpin.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Russie
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Russie Flag Russie
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier