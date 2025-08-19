Liga : Kylian Mbappé offre la victoire à un Real Madrid soporifique

Il ne restait plus que le Real Madrid pour conclure cette première journée de Liga. Trois jours après la victoire inaugurale du FC Barcelone à Majorque (3-0), le nouveau visage de la Casa Blanca avec Xabi Alonso à sa tête se révélait enfin avec la réception d’Osasuna. Peu d’informations ont filtré avant la rencontre puisque le Real n’a disputé qu’un amical en préparation (4-0 contre WSG Tirol). Il y a pourtant eu beaucoup de changements cet été entre le banc de touche et les 4 nouvelles recrues arrivées. 3 d’entre elles démarraient dans le onze, Alexander-Arnold, Huijsen et Carreras. Dans cette équipe articulée en 4-3-3, Arda Güler débutait aussi en soutien de Mbappé, Vinicius Jr et Brahim Diaz.

On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre avant ce coup d’envoi avec ce Real new-look. Rapidement, les hommes de Xabi Alonso ont confisqué le ballon pour observer un siège un trop lointain du but adverse. La première frappe, de 20 mètres, venait de Carreras (7e) et passait à côté. On passait globalement souvent par le côté gauche où un joli duel entre Vinicius et Rozier s’amorçait. Tout cela manquait globalement de rythme et de coordination. Les Madrilènes restaient trop souvent statiques et forçaient à exiger le ballon dans les pieds. Forcément, il n’y avait pas assez de mouvement pour déstabiliser une équipe bien en place mais inoffensive. Le pressing merengue n’avait pas de quoi donner satisfaction non plus.

Mbappé, seule éclaircie

Il était trop régulièrement à l’initiative d’un joueur ou deux mais jamais suivi par le reste du bloc. Vous l’aurez compris, cette première mi-temps fut décevante, tout juste rehaussée par quelques fulgurances de Mbappé, auteur d’une frappe enroulée hors cadre (34e). À l’inverse, Budimir a fait passer un léger frisson dans la défense du Real (42e). Malgré la léthargie ambiante, Xabi Alonso repartait avec le même onze dans une seconde période, rapidement animée par Mbappé. Son accélération dans la surface obligeait Juan Cruz à la faute. Il se faisait justice lui-même sur penalty (1-0, 51e). Le Français se montrait de plus en plus et s’affirmait comme le joueur à suivre de la soirée.

Il y avait cette nouvelle percée sur la droite avec ce centre au cordeau pour Vinicius, dont la reprise était contrée in extremis (57e), puis cette série de dribbles qui faisait lever Santiago-Bernabéu (66e). Un bilan bien maigre tout de même. L’entrée de Mastantuono (68e), très applaudi par son nouveau public, n’a pas eu le don de réveiller son équipe. Pire encore, le Real n’allait pas du tout au pressing une fois le ballon perdu, à l’encontre de ce que veut mettre en place Xavi Alonso. Le Real jouait même à se faire (un peu) peur avec ces deux frayeurs dans la surface (85e, 87e), sans conséquence. Mastantuono s’illustrait à son tour sur ce tir à angle fermé (89e). La Casa Blanca a fini par l’emporter 1-0 contre Osasuna qui a terminé à dix suite au rouge de Bretones (90e+4) et prend la 8e place de Liga. Xabi Alonso ne se satisfera sans doute que de la victoire ce soir.