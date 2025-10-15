PSG : Walid Regragui répond cash pour Hakimi

Hier soir, le Maroc s’est imposé 1 à 0 face au Congo. Déjà qualifiés pour le Mondial 2026, les Lions de l’Atlas ont notamment pu compter sur Achraf Hakimi, auteur d’une passe décisive. Pourtant, certains imaginaient que le latéral droit serait ménagé pour cette rencontre, lui qui enchaîne les matches avec le PSG et sa sélection.

Invité à s’exprimer sur la gestion de l’ancien du Real Madrid, Walid Regragui a été plutôt clair : «on a de bonnes relations avec le PSG. On a trouvé un accord pour les Jeux Olympiques, on l’a fait souffler… Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien.» Fin du débat.