Ousmane Dembélé va s’engager avec une nouvelle marque

Ousmane Dembélé, récemment sacré Ballon d’Or 2025, prépare un nouveau partenariat avec la marque italienne de mode Zegna, dont il est client de longue date d’après L’Équipe. L’attaquant du PSG, déjà sous contrat avec Adidas depuis 3 ans, privilégie des collaborations choisies avec soin et refuse les projets qui ne correspondent pas à son image, comme certains placements de produits alimentaires ou électroménagers. Selon son agent d’images, Frank Hocquemiller, « les marques les plus luxueuses ne sont pas celles qui mettent le plus d’argent, car elles sont désirables et intéressent tout le monde ».

Malgré un profil moins exposé sur les réseaux sociaux que d’autres stars, avec 19 millions de followers contre plus de 500 millions pour Messi ou encore Ronaldo, l’international français conserve une aura exceptionnelle qui attire les marques haut de gamme. « Il n’est plus juste un attaquant qui marque des buts, il est le Ballon d’Or 2025 », déclaré Loïc Ravenel, co-directeur de l’Observatoire du football au CIES, soulignant que son image singulière reste son meilleur atout pour des partenariats soigneusement sélectionnés.