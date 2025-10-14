AS Monaco : les premiers mots de Sébastien Pocognoli

Nommé entraîneur de l’AS Monaco en lieu et place d’Adi Hütter, Sébastien Pocognoli (38 ans) a livré ses premières impressions au site officiel du club princier. « Très excité, ambitieux, réaliste aussi par rapport à où j’arrive, dans ce magnifique club avec beaucoup d’ambition. L’AS Monaco, ça m’évoque tout d’abord un magnifique centre de formation, avec des pépites formées au fur et à mesure des décennies, a-t-il loué. Donc déjà, ça, c’est quelque chose qui me tient à cœur. J’ai été un jeune joueur et j’ai pu sortir grâce à une belle académie en Belgique.»

Il a ensuite ajouté : « il va falloir faire vite, mais bien, et être clair sur ma demande vis-à-vis des joueurs par rapport au style de jeu. Être précis, parce que le temps est compté par rapport à la mise en place, poursuit-il, avant de préciser son style préférentiel. J’aime le football dominant avec et sans ballon, basé sur une pression haute, une maîtrise du ballon, couplée aux transitions rapides en fonction de l’adversaire. Et je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place, et de prendre ce nouveau départ.» Impatient, le nouvel homme fort de Monaco aura du pain sur la planche. Cet après-midi, il sera d’ailleurs de passage devant la presse pour faire les présentations et exposer son projet.