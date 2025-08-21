Pep Guardiola fait une annonce choquante sur son avenir, l’Espagne est conquise par le Mbappé 2.0

Pep Guardiola se voit bien (encore) prolonger

Direction l’Angleterre, un pays où Pep Guardiola se voit bien rester plus longtemps que prévu. "Je resterai peut-être deux ans de plus", a déclaré l’entraîneur de Manchester City qui, on le rappelle, a déjà prolongé son contrat à l’automne dernier. Cela fait bientôt dix ans que le coach espagnol est l’entraîneur des Skyblues et pourtant il se sent toujours aussi bien. Malgré les turbulences de la saison dernière et les défaites qui lui ont fait mal, Pep Guardiola a confié qu’il était très heureux du nouveau virage pris par son club, qu’il était toujours aussi content d’aller à l’entraînement et d’entraîner son équipe. Bref, c’est une excellente nouvelle pour Manchester City qui ne va pas se plaindre de garder l’un des meilleurs coachs de l’histoire.

Le Mbappé 2.0 séduit l’Espagne

La nouvelle version de Kylian Mbappé a déjà conquis l’Espagne. Le numéro 10 du Real Madrid commence fort, titre Marca, il est revenu beaucoup plus frais cette saison et avec des ambitions collectives importantes. Mbappé veut laver l’affront de la saison dernière et il a déjà porté son équipe contre Osasuna en inscrivant le seul but de la rencontre. Il a retrouvé sa forme physique et même une certaine rapidité d’exécution de dribbles, Kylian Mbappé a tout pour réaliser une grande saison avec le Real Madrid, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi collectif.

L’AC Milan a trouvé son nouvel attaquant

Enfin ! L’AC Milan a trouvé son numéro 9 : un certain Victor Boniface. Cela fait des semaines que les Rossoneri galèrent pour leur attaquant, de nombreuses pistes ont été évoquées et la plus chaude était celle menant à Rasmus Højlund. Mais aucun accord n’a été trouvé avec Manchester United donc le Milan a changé de cap, finalement, c’est Victor Boniface qui devrait débarquer en Lombardie. Un accord est proche d’être trouvé entre le Milan et le Bayer Leverkusen pour le prêt avec option d’achat de l’international nigérian, une dernière réunion est prévue dans la journée pour que les deux clubs s’entendent sur toutes les conditions. Boniface sera un renfort important pour le Milan, il avait fait des débuts fracassants à Leverkusen sous la houlette de Xabi Alonso avant de se blesser gravement. Il a mis un peu de temps à se remettre, mais il n’a pas perdu ses qualités, loin de là.