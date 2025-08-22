La réponse amusante de Luis Enrique sur le tireur de penalty du PSG

Vainqueur d’Angers ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain confirme son bon début de saison malgré un manque de rythme certain. Libérés par un but de Fabian Ruiz au retour des vestiaires, les Parisiens auraient d’ailleurs pu ouvrir le score en première période si Ousmane Dembélé n’avait pas manqué son penalty.

Après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur le choix de faire tirer le numéro 10 francilien alors que Vitinha est l’habituel tireur. Face aux journalistes, le technicien espagnol s’est alors offert une sortie amusante : «c’est moi, ne t’inquiète pas, le buteur c’est moi. Je suis le boss donc j’ai la capacité de choisir le joueur. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de tirer les penalties».