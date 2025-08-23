PSG : Luis Enrique veut déjà oublier la saison passée

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre Angers, Luis Enrique a affiché sa satisfaction. Questionné sur les ambitions du club pour cette nouvelle saison, l’architecte francilien a toutefois indiqué vouloir oublié le dernier exercice exceptionnel réalisé par ses joueurs.

La suite après cette publicité

«On doit vite oublier ces 5 trophées, c’est le passé, et penser à l’avenir. Nous devons lutter et chercher de nouveaux trophées. C’est notre ambition», a ainsi assuré le technicien du PSG. Le message est passé.