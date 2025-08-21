Menu Rechercher
Leeds confirme l’arrivée de Noah Okafor

Par Max Franco Sanchez
Leeds confirme l’arrivée de Noah Okafor @Maxppp

Nouveau challenge pour Noah Okafor. Après un prêt raté à Naples en deuxième partie de saison, l’international suisse de 25 ans va quitter définitivement l’AC Milan et l’Italie pour rebondir du côté de l’Angleterre. Il s’est ainsi engagé avec Leeds, fraîchement promu en Premier League.

Leeds United
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗡𝗼𝗮𝗵!
#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan
« Leeds United a le plaisir d’annoncer la signature de Noah Okafor pour un contrat de quatre ans, sous réserve d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Le joueur de 25 ans arrive à Elland Road dans le cadre d’un contrat permanent en provenance des géants italiens de l’AC Milan et peut jouer dans les zones offensives sur les deux ailes, ou en tant qu’attaquant central lorsque cela est nécessaire », indique le club anglais qui a payé 20 millions d’euros pour sa nouvelle recrue.

