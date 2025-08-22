Liga
Liga : le Betis s’offre Alavès
@Maxppp
Ce vendredi, la deuxième journée de Liga se lançait avec la réception d’Alavés par le Betis. Avec le match nul inaugural face à Elche, les Andalous avaient à cœur de s’offrir leur premier succès de la saison. Finalement, les Verdiblancos y sont parvenus non sans difficulté.
Après un premier quart d’heure solide, les Beticos ont ouvert le score grâce à Giovani Lo Celso (1-0, 16e). Dès lors, non sans une lutte acharnée entre les deux équipes, le score n’a plus évolué. Le Betis s’offre donc sa première victoire de la saison et est leader provisoire.
