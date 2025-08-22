Menu Rechercher
PSG : les adieux émouvants de Gianluigi Donnarumma

Par Samuel Zemour
1 min.
Gianluigi Donnarumma, au PSG @Maxppp
PSG 1-0 Angers

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a enchaîné un deuxième succès consécutif contre le SCO d’Angers (1-0), pour sa première de la saison au Parc des Princes. Une rencontre très faible, mais l’essentiel est assuré pour les hommes de Luis Enrique, provisoirement en tête de la Ligue 1. Le PSG a d’ailleurs présenté ses trophées remportés au public du Parc des Princes et Gianluigi Donnarumma était bien présent.

L1+
Le @PSG_inside présente ses trophées au Parc des Princes pour célébrer une saison exceptionnelle 😍🏆
Le portier de 26 ans, annoncé partant, était présent sur la pelouse, habillé d’un simple jean et d’un sweatshirt, signe qu’il ne porte plus les couleurs du club francilien. Pas encore parti, le gardien italien a été poussé par ses partenaires pour aller saluer et remercier le kop du Parc des Princes, qui lui a fait une ovation et a scandé son nom. Un bel hommage, qui sonne comme un adieu.

Ligue 1
PSG
Gianluigi Donnarumma

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
