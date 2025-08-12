Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Le Shakhtar Donetsk va s’offrir un Brésilien pour 10 M€

Par Matthieu Margueritte
Shakhtar Donetsk @Maxppp

La filière brésilienne continue de tourner à plein régime au Shakhtar Donetsk. Habitué à recruter énormément de jeunes talents issus du pays auriverde, le club ukrainien va s’en offrir un nouveau.

La suite après cette publicité

Comme rapporté par la presse brésilienne, il s’agit de l’ailier Lucas Ferreira de São Paulo. Âgé de 19 ans, ce gaucher d’1,87m était sous contrat jusqu’en 2029. Une opération menée par l’agent Franck Henouda qui permettra au club brésilien de récupérer environ 10 M€ (hors bonus).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
São Paulo
Shakhtar
Lucas Ferreira

En savoir plus sur

Premier League Premier League (Ukraine)
São Paulo Logo São Paulo
Shakhtar Logo Chakhtar Donetsk
Lucas Ferreira Lucas Ferreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier