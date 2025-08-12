Le Shakhtar Donetsk va s’offrir un Brésilien pour 10 M€

La filière brésilienne continue de tourner à plein régime au Shakhtar Donetsk. Habitué à recruter énormément de jeunes talents issus du pays auriverde, le club ukrainien va s’en offrir un nouveau.

Comme rapporté par la presse brésilienne, il s’agit de l’ailier Lucas Ferreira de São Paulo. Âgé de 19 ans, ce gaucher d’1,87m était sous contrat jusqu’en 2029. Une opération menée par l’agent Franck Henouda qui permettra au club brésilien de récupérer environ 10 M€ (hors bonus).