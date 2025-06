Le Real Madrid s’offre le très grand espoir Franco Mastantuono !

Le Real Madrid ne s’arrête plus. Après avoir enrôlé Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le club de la capitale espagnole - qui travaille également sur le dossier Álvaro Carreras - vient d’annoncer l’arrivée de Franco Mastantuono, jeune crack argentin qui évoluait jusqu’alors sous les couleurs de River Plate. Une belle prise de la part des Espagnols.

«Le Real Madrid CF annonce que Franco Mastantuono sera un joueur de notre club pour les six prochaines saisons, du 14 août 2025 au 30 juin 2031», précise le communiqué merengue pour officialiser la nouvelle. Si le montant de l’opération n’a pas filtré, les hautes sphères madrilènes devraient débourser 40 millions d’euros (montant de sa clause libératoire) dans cette opération.

Le Real Madrid rafle la mise !

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Mastantuono - qui a signé un contrat de 6 ans avec la Casa Blanca - s’apprête lui à vivre sa première expérience en Europe. Un très joli coup réalisé par les Merengues, devançant finalement la concurrence et notamment celle du Paris Saint-Germain, longtemps annoncé dans la course.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, le gaucher d’1m77, international argentin (1 sélection), n’a cessé d’impressionner la planète football au cours des derniers mois. Doté d’une technique supérieure à la moyenne et d’une frappe de balle qui devrait faire pâlir plus d’un gardien de Liga, le natif d’Azul va désormais devoir confirmer l’étendue de son talent au sein d’un effectif garni de stars.