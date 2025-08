Real Madrid : deux ans de prison requis contre Raul Asencio

C’est un coup dur pour le Real Madrid et surtout Raul Asencio. La presse espagnole annonce ce vendredi soir que le parquet a finalement rendu sa décision dans l’affaire des vidéos à caractère sexuel impliquant Raúl Asencio et des mineures. Le parquet requiert une peine pouvant aller jusqu’à deux ans et demi de prison contre Raúl Asencio et quatre ans et sept mois de prison pour les autres personnes impliquées dans ce scandale.

En mai dernier, le tribunal d’instruction de San Bartolomé de Trajana avait annoncé poursuivre en justice le joueur dans cette affaire. Pour rappel, Raul Asencio n’est pas impliqué de la même manière que ses amis puisqu’il avait montré à son ami une vidéo snapchat (à vue unique) à caractère sexuel impliquant les plaignantes. Le parquet réitère que ce comportement ne peut rester impuni et doit donc être sanctionné pénalement, mais pas dans la même mesure que les autres accusés. Le défense a réclamé que le joueur soit autant sanctionné que ses amis.