Leipzig veut Ricardo Pepi pour remplacer Benjamin Šeško

En cas de vente, le PSV devrait réaliser une jolie plus-value sur Ricardo Pepi cet été. L’international américain, arrivé il y a deux ans d’Augsbourg contre 11 millions d’euros, a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois. Selon nos informations, plusieurs formations européennes, dont Fulham, aimeraient attirer le joueur de 22 ans auteur de 18 buts en 29 matchs la saison passée.

Les Cottagers ont même déjà formulé une offre de 30 M€ à leurs homologues néerlandais, mais cette dernière a été rejetée. La formation de Premier League a de la concurrence sur ce dossier puisque Leipzig est également sur le coup pour remplacer Benjamin Sesko. Cet été, le PSV a déjà perdu Malik Tillman (35 M€ à Leverkusen), Johan Bakayoko (18 M€) à Leipzig et Noa Lang (25 M€) à Naples.