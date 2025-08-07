Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Eredivisie

Leipzig veut Ricardo Pepi pour remplacer Benjamin Šeško

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Ricardo Pepi @Maxppp

En cas de vente, le PSV devrait réaliser une jolie plus-value sur Ricardo Pepi cet été. L’international américain, arrivé il y a deux ans d’Augsbourg contre 11 millions d’euros, a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois. Selon nos informations, plusieurs formations européennes, dont Fulham, aimeraient attirer le joueur de 22 ans auteur de 18 buts en 29 matchs la saison passée.

La suite après cette publicité

Les Cottagers ont même déjà formulé une offre de 30 M€ à leurs homologues néerlandais, mais cette dernière a été rejetée. La formation de Premier League a de la concurrence sur ce dossier puisque Leipzig est également sur le coup pour remplacer Benjamin Sesko. Cet été, le PSV a déjà perdu Malik Tillman (35 M€ à Leverkusen), Johan Bakayoko (18 M€) à Leipzig et Noa Lang (25 M€) à Naples.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
PSV
Fulham
Ricardo Pepi

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
PSV Logo PSV Eindhoven
Fulham Logo Fulham
Ricardo Pepi Ricardo Pepi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier