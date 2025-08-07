Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Mariano Diaz a enfin retrouvé un club !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mariano Diaz à l'entrainement avec le Real Madrid @Maxppp

Plus d’un an qu’il était sans club et la fin de son contrat au Séville FC. Mariano Diaz va pouvoir reprendre du service car il vient de s’engager en faveur d’Alavés, qui avait terminé à la 15e place de Liga au printemps. L’attaquant a signé pour deux saisons.

La suite après cette publicité
Deportivo Alavés
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✅ | Mariano Díaz refuerza el ataque del Glorioso hasta 2027.

¡Bienvenido, @marianodiaz7!

ℹ️

#OngiEtorriMariano
#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ⚪️🔵
Voir sur X

«Le Deportivo Alavés et Mariano Díaz ont trouvé un accord pour le contrat de l’attaquant jusqu’en 2027» informe le communiqué du club espagnol. À 32 ans et après être passé notamment par l’OL et le Real Madrid, l’international dominicain espère se relancer avant la fin de sa carrière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Alavés
Mariano Díaz

En savoir plus sur

Liga Liga
Alavés Logo Alavés
Mariano Díaz Mariano Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier