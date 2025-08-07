Liga
Mariano Diaz a enfin retrouvé un club !
Plus d’un an qu’il était sans club et la fin de son contrat au Séville FC. Mariano Diaz va pouvoir reprendre du service car il vient de s’engager en faveur d’Alavés, qui avait terminé à la 15e place de Liga au printemps. L’attaquant a signé pour deux saisons.
«Le Deportivo Alavés et Mariano Díaz ont trouvé un accord pour le contrat de l’attaquant jusqu’en 2027» informe le communiqué du club espagnol. À 32 ans et après être passé notamment par l’OL et le Real Madrid, l’international dominicain espère se relancer avant la fin de sa carrière.
