Les grands oubliés du Ballon d’Or 2025 !

Ce jeudi 7 août, le Ballon d’Or 2025 prend ses droits. En effet, alors que la cérémonie est prévue pour le 22 septembre prochain, on connaît le nom des 30 prétendants au sacre final. Le Paris Saint-Germain est largement dominateur avec pas moins de 9 joueurs nommés. On retrouve ainsi Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. Pourtant deux titulaires de l’équipe sont absents et auraient pu figurer dans cette liste.

La suite après cette publicité

Ainsi, l’historique capitaine Marquinhos est absent de cette liste de 30. Le défenseur brésilien de 31 ans n’est pas le seul dans ce cas puisque son partenaire de l’axe Willian Pacho n’a pas été nommé. Les deux hommes qui ont remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France tout en étant finalistes de la Coupe du monde des Clubs peuvent donc l’avoir mauvaise comme Bradley Barcola à moindre mesure. Certes l’ailier français a payé la perte de son statut de titulaire, mais il a été précieux avec les Franciliens avec 21 buts et 21 offrandes en 64 matches disputés.

La suite après cette publicité

L’Inter et le Barça ont quelques absents

Finaliste de la Ligue des Champions, l’Inter Milan ne place que deux joueurs avec Denzel Dumfries et Lautaro Martinez. Pour les Italiens, c’est autant que l’an dernier où Hakan Çalhanoglu avait été nommé. Cette fois, le Turc est absent malgré une grosse saison tout comme Marcus Thuram, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni ou encore Yann Sommer qui auraient pu y figurer.

Le FC Barcelone qui n’a que 4 représentants avec Lamine Yamal, Raphinha, Pedri et Robert Lewandowski peut aussi déplorer quelques absences à l’image d’Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Koundé ou encore Frenkie de Jong. Du côté du rival du Real Madrid, la saison n’a pas été extraordinaire, mais Thibaut Courtois a été performant et se retrouve absent. Un choix surprenant alors que Vinicius Junior et Jude Bellingham sont bien dans la liste. Toujours en Espagne, Julian Alvarez est l’un des gros absents. Le buteur de l’Atlético de Madrid a pourtant brillé (29 buts et 8 passes décisives en 57 matches), mais cela n’a pas suffi.

La suite après cette publicité

Au Bayern Munich, Jamal Musiala a sorti une grosse saison, mais paye sans doute sa blessure lors du sprint final. Du côté de l’Angleterre on peut noter les absences de Moises Caicedo, Marc Cucurella et Enzo Fernandez à Chelsea, Ryan Gravenberch à Liverpool, Alexander Isak à Newcastle ou encore de certains cadres de Manchester City comme Phil Foden qui a loupé sa saison et surtout le Ballon d’Or sortant Rodri qui a quasiment loupé toute la saison pour une rupture des ligaments croisés. Enfin, les deux joueurs les plus sacrés du Ballon d’Or, Lionel Messi (8 titres) et Cristiano Ronaldo (5 titres) sont absents pour respectivement la 2e et la 3e année consécutive.