Le PSG accélère pour Illia Zabarnyi

Le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler l’arrivée de Lucas Chevalier. Il ne reste plus que d’infimes détails à régler avant que le joueur, attendu demain pour sa visite médicale et la signature de son bail de 5 ans, soit un joueur parisien. Bien lancés, les champions d’Europe comptent aussi avancer sur le dossier Illia Zabarnyi. L’Equipe explique que Paris veut trouver un accord total avec les Cherries avant la fin de cette semaine pour le défenseur, qui signera 5 ans. Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur lui mercredi en Supercoupe d’Europe face à Tottenham en Italie.

Même son de cloche pour RMC Sport qui confirme que le coach espagnol veut l’Ukranien et Chevalier avant mercredi. Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes s’y emploient, eux qui se sont entendus avec le LOSC pour le gardien tricolore. Il reste à trouver un accord avec Bournemouth pour le défenseur. Ce qui n’est pas encore le cas à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais toutes les parties sont confiantes ces dernières heures selon L’Equipe, qui assure que le joueur sera un joueur parisien d’ici peu de temps.