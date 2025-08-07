Menu Rechercher
BO 2025 : les absences de Marquinhos et Pacho expliquées

Marquinhos, ici face au Bayern Munich @Maxppp

Ce jeudi, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025. Et comme chaque année, il y a des heureux et des déçus. Parmi les oubliés, on retrouve notamment deux Parisiens, à savoir Willian Pacho et Marquinhos. Deux éléments très importants dans la quête des nombreux titres. Interrogé à ce sujet, Vincent Garcia, rédacteur en chef de FF, a fait un point dans un podcast diffusé sur L’Equipe.

« Ce n’est pas une sanction, les deux joueurs ont eu moins de la moitié des votes de la part du comité des listes (…) Luis Figo, Fabio Capello et le juré islandais Vidir Sigurdsson choisissaient plus Marquinhos, là où les journalistes français étaient plus enclins à choisir Pacho (…) Si le PSG avait remporté la finale, ça aurait été difficile de ne pas faire un strike » La division des votes n’a pas aidé les deux footballeurs, qui évoluent à un poste défensif. Ce qui n’a pas joué en leur faveur également.

