Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Premier League

Lucas Digne prolonge à Aston Villa

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lucas Digne @Maxppp

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec Aston Villa, l’international français Lucas Digne a décidé d’étendre son bail comme révélé sur notre site ce matin. Il a ainsi paraphé une prolongation de deux années supplémentaires et se voit lier aux Villans jusqu’en juin 2028.

La suite après cette publicité
Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce that Lucas Digne has signed a new contract with the club.
Voir sur X

«Aston Villa est ravi d’annoncer que Lucas Digne a signé un nouveau contrat avec le club. Le défenseur a signé un accord qui le maintiendra à Villa jusqu’en 2028. Digne a rejoint le club lors de la fenêtre de transfert de janvier 2022 en provenance d’Everton et a ensuite accumulé plus de 100 apparitions en bordeaux et bleu. International français, il a débuté sa carrière à Lille avant de représenter Barcelone, l’AS Roma et le Paris Saint-Germain.» peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Lucas Digne

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Lucas Digne Lucas Digne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier