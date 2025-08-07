Lucas Digne prolonge à Aston Villa

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec Aston Villa, l’international français Lucas Digne a décidé d’étendre son bail comme révélé sur notre site ce matin. Il a ainsi paraphé une prolongation de deux années supplémentaires et se voit lier aux Villans jusqu’en juin 2028.

«Aston Villa est ravi d’annoncer que Lucas Digne a signé un nouveau contrat avec le club. Le défenseur a signé un accord qui le maintiendra à Villa jusqu’en 2028. Digne a rejoint le club lors de la fenêtre de transfert de janvier 2022 en provenance d’Everton et a ensuite accumulé plus de 100 apparitions en bordeaux et bleu. International français, il a débuté sa carrière à Lille avant de représenter Barcelone, l’AS Roma et le Paris Saint-Germain.» peut-on lire dans un communiqué.