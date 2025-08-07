Menu Rechercher
Commenter
Info FM Premier League

Aston Villa : Lucas Digne vers une prolongation

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lucas Digne @Maxppp

À 32 ans, Lucas Digne arrive à un tournant de son aventure à Aston Villa. Un club où il s’est clairement imposé dans le couloir gauche. Ce qui a d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs écuries cet été. L’Atlético de Madrid, l’Olympique de Marseille et bien d’autres ont été liés à l’international français aux 52 sélections.

La suite après cette publicité

Mais les Villans sont clairs. Ils veulent avancer main dans la main avec l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, sous contrat jusqu’en 2026. Comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par nos soins, le club de Birmingham veut prolonger le Français. On se dirigerait vers un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2028. La prolongation n’est pas encore bouclée mais le dossier avance. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Lucas Digne

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Lucas Digne Lucas Digne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier