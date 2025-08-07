Aston Villa : Lucas Digne vers une prolongation

À 32 ans, Lucas Digne arrive à un tournant de son aventure à Aston Villa. Un club où il s’est clairement imposé dans le couloir gauche. Ce qui a d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs écuries cet été. L’Atlético de Madrid, l’Olympique de Marseille et bien d’autres ont été liés à l’international français aux 52 sélections.

Mais les Villans sont clairs. Ils veulent avancer main dans la main avec l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, sous contrat jusqu’en 2026. Comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par nos soins, le club de Birmingham veut prolonger le Français. On se dirigerait vers un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2028. La prolongation n’est pas encore bouclée mais le dossier avance. Affaire à suivre…