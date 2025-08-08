Menu Rechercher
Lukas Hradecký s’engage à l’AS Monaco

L’AS Monaco tient son nouveau gardien. Après avoir réussi à attirer Eric Dier (Bayern Munich), Paul Pogba (libre) et Ansu Fati (FC Barcelone), le club monégasque devait se trouver un nouveau gardien de but. La saison dernière, Radoslaw Majecki et Philipp Köhn ont déçu et aucun d’entre eux n’a su durablement s’imposer. Après avoir scruté le marché, l’ASM s’est jeté sur le portier finlandais du Bayer Leverkusen : Lukas Hradecký (35 ans).

AS Monaco 🇲🇨
Lukas Hradecký est Monégasque 🔥

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Lukas Hradecký en provenance du Bayer Leverkusen !

Daghe Lukas ❤️🤍
Le club du Rocher vient d’annoncer son arrivée, ce vendredi : «l’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Lukas Hradecký en provenance du Bayer Leverkusen. Le gardien international finlandais s’engage pour 2 saisons avec les Rouge et Blanc, jusqu’au 30 juin 2027, avec une saison en option. Après l’Allemagne, Lukas Hradecký va ouvrir une nouvelle page de sa carrière en découvrant le championnat de France sous le maillot de l’AS Monaco», indique le communiqué.

