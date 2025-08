Evann Guessand a refusé un énorme pont d’or de l’Arabie saoudite

Nous vous le dévoilions en fin d’après-midi, l’OGC Nice et Aston Villa ont trouvé un accord pour le transfert d’Evann Guessand (24 ans) à hauteur de 35 M€. L’attaquant va lui signer un contrat de 5 ans et palliera le départ de Marcus Rashford, prêté aux Villans en seconde partie de saison dernière. En accédant à la Premier League, il percevra un salaire bien plus important que sur la Côte d’Azur, mais ce n’est rien par rapport à ce qu’il aurait pu gagner en rejoignant l’Arabie saoudite.

D’après L’Equipe, le club de NEOM, décidément très attiré par la Ligue 1 (Christophe Galtier, Alexandre Lacazette, Nathan Zézé, Marçin Bulka, Saïmon Bouabré) lui a proposé un contrat de 4 ans à 8,6 M€ à l’année. La réflexion de Guessand, plutôt rare par les temps qui courent, s’est arrêtée sur le sportif et le projet de la Premier League. Il a encore des rêves de gloires sportives en club, comme en sélection où une Coupe d’Afrique des Nations l’attend.