Lille annonce l’arrivée de Romain Perraud

Par Samuel Zemour
1 min.
Romain Perraud, au Betis @Maxppp

En quête d’un latéral gauche sur le marché des transferts, le LOSC a étudié plusieurs profils ces derniers jours. Et comme nous le révélions, le club de Bruno Génésio a visiblement trouvé l’heureux élu en la personne de Romain Perraud. Le latéral gauche, passé par le Paris FC, Brest et Nice, va donc retourner en France, à Lille.

LOSC
Un nouveau défenseur débarque au LOSC ! Romain Perraud (27 ans) s’est engagé avec le Club pour une durée de 3 saisons. Le latéral gauche du Real Betis, passé notamment par Nice, Brest et Southampton, sera Lillois jusqu’en 2028 ✍️

Le communiqué ➡️

Bon retour en @Ligue1 Romain, et bienvenue chez les Dogues ! 🤩
«Un nouveau défenseur débarque au LOSC ! Romain Perraud (27 ans) s’est engagé avec le Club pour une durée de 3 saisons. Le latéral gauche du Real Betis, passé notamment par Nice, Brest et Southampton, sera Lillois jusqu’en 2028. Le LOSC est ravi d’accueillir Romain Perraud, un renfort de qualité pour son couloir gauche. Bon retour en Ligue 1 Romain, et bienvenue chez les Dogues», indiquent le LOSC.

