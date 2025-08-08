La Saudi Pro League diffusée par le streamer Zack Nani

C’est une première en Europe et cela pourrait révolutionner le monde des droits TV dans le football. Ce vendredi, le streamer Zack Nani a annoncé l’acquisition des droits TV en France de la Saudi Pro League. Cette dernière était récemment diffusée par Canal+ qui avait décidé de ne pas renouveler son contrat en raison de trop faibles audiences. C’est désormais sur la chaîne Twitch du streamer que les fans du football saoudien pourront voir certaines rencontres. Elles seront diffusées gratuitement.

«Une première en Europe. Zack Nani, créateur de contenu reconnu de la scène Twitch française, annonce aujourd’hui l’obtention des droits de diffusion de la Roshn Saudi League, via sa société Zack Nani Prod. L’accord a été conclu par le partenaire média de la Roshn Saudi League, IMG. Jusqu’à trois matchs seront diffusés gratuitement et en direct sur les chaînes Twitch et Youtube de Zack Nani, à partir du 19 août, avec pour coup d’envoi la diffusion des demi-finales de la Supercoupe d’Arabie, dont un choc très attendu qui opposera l’Al Ittihad de Karim Benzema au Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La seconde demi-finales ainsi que la finale seront diffusées dans la foulée, les 20 et 23 août prochain, avant le début officiel du championnat saoudien. C’est la première fois en Europe qu’un streamer indépendant devient diffuseur officiel d’une ligue de football professionnelle. Avec ce projet inédit, Zack Nani réinvente l’expérience du football en la rendant accessible à tous et entièrement gratuite.»