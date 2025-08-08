Evann Guessand rejoint Aston Villa

Après plusieurs semaines d’incertitude, Evann Guessand (24 ans) quitte bel et bien l’OGC Nice. L’attaquant s’envole en direction de Birmingham. Il vient de signer un contrat jusqu’en 2030 avec Aston Villa, dirigé par Unai Emery. «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature d’Evann Guessand», entame le communiqué.

«L’international ivoirien, qui est un attaquant polyvalent, a également été nommé joueur de la saison de Nice la saison dernière.» Nous vous le dévoilions en début de semaine, le club anglais et le Gym s’étaient entendus sur une indemnité de transfert de 35 M€, pour celui qui a inscrit 12 buts en Ligue 1 la saison passée.