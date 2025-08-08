Menu Rechercher
Commenter 14
Evann Guessand rejoint Aston Villa

Par Maxime Barbaud
1 min.
Evann Guessand avec l'OGC Nice @Maxppp

Après plusieurs semaines d’incertitude, Evann Guessand (24 ans) quitte bel et bien l’OGC Nice. L’attaquant s’envole en direction de Birmingham. Il vient de signer un contrat jusqu’en 2030 avec Aston Villa, dirigé par Unai Emery. «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature d’Evann Guessand», entame le communiqué.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Evann Guessand.
«L’international ivoirien, qui est un attaquant polyvalent, a également été nommé joueur de la saison de Nice la saison dernière.» Nous vous le dévoilions en début de semaine, le club anglais et le Gym s’étaient entendus sur une indemnité de transfert de 35 M€, pour celui qui a inscrit 12 buts en Ligue 1 la saison passée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
