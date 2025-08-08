Newcastle fonce sur Randal Kolo Muani

Comme depuis trois étés, Randal Kolo Muani sera l’un des feuilletons "Ones To Watch". Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, l’international tricolore (31 sélections, 9 buts) sait son avenir bâti sur du sable dans la capitale française. A priori, Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui, et il dispose donc d’un bon de sortie, deux ans après son arrivée.

L’idée de le voir rester à la Juve après son prêt concluant a germé, mais à date, aucun accord n’a été trouvé avec le PSG, qui souhaite un transfert sec. Le club italien, lui, privilégie une formule sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Ces atermoiements n’ont pas échappé aux formations de Premier League, prêtes à mettre le prix s’il le faut. Nous vous révélions encore récemment que Tottenham était prêt à profiter de l’occasion.

Kolo Muani après les échecs Ekitike et Sesko ?

Mais les Spurs ne sont pas seuls sur ce dossier. Nous vous informions mi-juillet que Manchester United et Newcastle étaient également sur le coup. Les Red Devils se sont depuis renforcés avec l’arrivée de Bryan Mbeumo, tandis que celle de Benjamin Sesko n’est plus qu’une question d’heures… ce qui n’est pas le cas de leur homologue. Après avoir échoué dans les dossiers Hugo Ekitike, parti à Liverpool, et donc Benjamin Sesko, promis à Manchester United, Newcastle navigue à vue. Encore plus à l’heure où Alexander Isak a signifié à sa direction son envie de partir.

Autant d’éléments qui ont conduit le club anglais à relancer la piste Kolo Muani. Comme le révèle Sky Sports, RKM est désormais en tête de liste de Newcastle. Le média allemand cite d’autres profils étudiés en interne (Ollie Watkins, Goncalo Ramos, Nicolas Jackson, entre autres), mais visiblement jugés moins prioritaires. L’attaquant de 26 ans devra faire le bon choix, à un an de la Coupe du Monde.