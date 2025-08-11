Menu Rechercher
Le match de Liga aux États-Unis se précise

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Le match entre Villarreal et le FC Barcelone, comptant pour la 17e journée de Liga, pourrait bien se tenir aux États-Unis plutôt qu’en Espagne. Selon AS, ce lundi, la Fédération espagnole de football (RFEF) soumettra au vote de sa commission directive la possibilité de faire jouer cette rencontre à Miami, le 20 décembre prochain. Si la fédération valide cette option, elle transmettra alors une demande officielle à l’UEFA. En cas d’accord de l’instance européenne, ce sera ensuite à la FIFA de prendre la décision finale concernant l’organisation du match en dehors du territoire espagnol.

Le choc entre Sous-marin jaune et Blaugranas aurait lieu sur la pelouse du Hard Rock Stadium, une enceinte emblématique qui a déjà accueilli plusieurs matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. La RFEF a détaillé la situation dans l’ordre du jour de la réunion : «Demande à l’UEFA pour entamer les démarches en vue de l’autorisation ultérieure par la FIFA de la tenue du match correspondant à la 17e journée du Championnat National de Première Division entre le FC Barcelone et le Villarreal CF, SAD, au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis, USSF, CONCACAF), le 20 décembre 2025, conformément au Règlement des matchs internationaux de la FIFA et aux normes d’application approuvées par la RFEF.»

Pub. le - MAJ le
