Barça : Robert Lewandowski encense Xavi

Robert Lewandowski a débarqué au Barça sous l’ère Xavi Hernandez en 2022, aujourd’hui entraîné par Hansi Flick. Celui qui inscrit 42 buts la saison dernière sait grâce à qui le FC Barcelone est aussi fort aujourd’hui. « Il a été une personne très importante pour moi à mon arrivée à Barcelone, pendant les premiers mois et aussi après. J’ai joué contre lui en tant que joueur, puis il est devenu mon entraîneur. J’ai essayé de l’aider et j’ai vu qu’il avait quelque chose de spécial pour être un grand entraîneur. Ce qu’il a fait pour le club durant cette période difficile était un travail formidable. Parfois, les gens n’y pensent pas, mais je pense qu’il aime le club. C’est aussi grâce à lui que le Barça est ce qu’il est aujourd’hui », a déclaré l’international polonais de 36 ans selon Mundo Deportivo.

Aujourd’hui, le Barça fait partie des plus grandes équipes d’Europe, grâce notamment à sa pépite Lamine Yamal, qui avait d’ailleurs été lancé dans le grand bain par l’ancien milieu de la Roja, Xavi. Même chose pour Baldé ou encore Cubarsí. La saison passée, les Catalans ont été éliminés en demi-finale de C1, mais ont remporté la Liga. Cette saison, les Barcelonais rêvent de faire encore mieux.