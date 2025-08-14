Monaco : quatre clubs veulent récupèrer George Ilenikhena

Arrivé il y a un an en provenance du Royal Antwerp pour 18,75 millions d’euros, George Ilenikhena (18 ans) a connu un premier exercice d’adaptation à l’AS Monaco. Alors qu’il avait marqué 14 buts en 50 matches du côté de la Belgique, sa première saison en Ligue 1 s’est achevée avec 6 buts et 2 offrandes en 31 rencontres (817 minutes disputées). Encore jeune, le natif de Lagos a quand même montré des qualités intéressantes avec l’ASM et tout son potentiel à l’image de ce but victorieux contre le FC Barcelone le 19 septembre dernier en Ligue des Champions (2-1).

Connaissant aussi quelques petits pépins physiques à l’image de cette déchirure aux adducteurs entre janvier et février, le gaucher reste sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’AS Monaco qui compte sur lui pour l’avenir. Cependant, la situation sportive du joueur qui doit faire face à la forte concurrence de Mika Biereth, Breel Embolo et Folarin Balogun dans son secteur de jeu a poussé certaines écuries à suivre de plus près le dossier. Ainsi, quatre équipes se sont positionnées avec la volonté d’obtenir un prêt avec option d’achat du joueur formé à Amiens.

Monaco ferme la porte

Stuttgart qui a vu El-Bilal Touré revenir à l’Atalanta après son prêt se verrait bien tenter le pari George Ilenikhena. Surtout que le club souabe doit composer avec l’intérêt du Bayern Munich pour son buteur Nick Woltemade. Autre club allemand, le Bayer Leverkusen pourrait tenter le coup pour renforcer son attaque et ainsi ajouter un autre profil auprès de Patrik Schick et Victor Boniface. Deux pistes en Bundesliga pour le buteur de 18 ans qui a également des touches en Espagne.

Villarreal qui a vu Thierno Barry partir du côté d’Everton aimerait bien se renforcer dans ce secteur de jeu. Enfin en Italie, il y a la Fiorentina qui est également sur le coup. La Viola qui dispose dans ses rangs de Moise Kean et Edin Dzeko ont vu M’Bala Nzola filer du côté de Pise. Quatre options qui sont sur la table, mais qui n’intéressent pas vraiment l’AS Monaco puisque la position du club reste de conserver George Ilenikhena pour le faire grandir. La porte est pour le moment verrouillée à double tour.