Mercato Liga : 158 recrues ne sont toujours pas inscrites !

Le FC Barcelone n’en a toujours pas terminé avec ses difficultés financières post COVID et le club catalan fait régulièrement la une de l’actualité du mercato. Les Blaugranas arrivent à recruter des joueurs. Le problème, c’est qu’ils galèrent à les inscrire. Personne n’a oublié l’interminable feuilleton de la saison dernière avec Dani Olmo et Pau Victor, finalement inscrits malgré une rude bataille face à LaLiga de Javier Tebas.

Aujourd’hui, AS explique que ce problème touche une bonne partie des clubs de première et deuxième division espagnole. À deux jours de la première journée de Liga, pas moins de 158 recrues n’ont toujours pas été inscrites ! Le média indique que sur les 283 signatures estivales, seulement 125 apparaissent sur le site officiel de LaLiga. En deuxième division, pas moins de sept écuries n’ont toujours pas pu enregistrer leurs renforts.

7 joueurs du Barça toujours pas enregistrés

Dans l’élite, le FC Barcelone reste l’un des clubs les plus concernés. Si Marcus Rashord s’est montré confiant sur son cas, AS rappelle que Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Marcus Rashford, Gerard Martin, Héctor Fort, Marc Bernal et Roony Bardghji ne sont toujours pas inscrits. À noter quand même que le média espagnol précise que les trois derniers noms cités pourraient l’être sous contrat jeune en raison de leur âge. Les Culers ne sont pas les seuls concernés puisqu’une autre écurie telle que le Celta de Vigo pourrait également jouer la première journée sans quatre recrues.

Séville n’affiche que 14 joueurs professionnels sur le site de LaLiga, tandis que Levante est dans une plus mauvaise situation avec seulement trois joueurs inscrits ! En revanche, d’autres clubs comme Valence et Villerreal vont débuter normalement le championnat. À Madrid, le Real pourra inscrire Franco Mastantuono dès que l’Argentin soufflera sa 18e bougie demain. La course contre-la-montre est lancée.