Liga

Barça : les 2 amis de Marcus Rashford dans le vestiaire

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Les joueurs du FC Barcelone @Maxppp

L’intégration de Marcus Rashford se passe plutôt bien. L’Anglais a fait forte sensation dans le vestiaire, où ses nouveaux coéquipiers sont ravis de l’avoir, et son comportement et son niveau affiché à l’entraînement sont en train de convaincre tout le monde. Dans un entretien accordé en Angleterre, dont les propos sont rapportés par Sport, il a dévoilé les joueurs qui l’ont le plus aidé à s’acclimater.

« Les gens parlent espagnol et catalan. Beaucoup parlent anglais et certains comme Jules Koundé et Frenkie de Jong m’aident à mieux comprendre », a ainsi indiqué l’attaquant anglais, qui a ajouté que le joueur qui l’a le plus choqué n’est autre que Pedri.

Pub. le - MAJ le
