FC Barcelone : Marcus Rashford est lui aussi inscrit !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marcus Rashford à l'échauffement avec le Barça @Maxppp

Le FC Barcelone a officiellement inscrit Marcus Rashford. Après plusieurs semaines de suspense et de doutes autour de sa situation administrative, l’attaquant anglais rejoint enfin la liste des joueurs disponibles en Liga. Ce samedi matin, le club blaugrana a d’abord vu le nom du gardien Joan García apparaître sur le site officiel de la Ligue, avant que Rashford ne soit enregistré un peu plus tard, peu après 10h30.

Une nouvelle confirmée par les propos du président Joan Laporta, la veille lors de la Trobada de Penyes Barcelonistes de les Illes Balears, qui avait annoncé que si Hansi Flick le décidait, Joan García et Marcus Rashford pourraient bien jouer contre Majorque. L’entraîneur allemand aura donc ses deux recrues phares à disposition pour le déplacement de ce soir, offrant au Barça un renfort offensif de taille dès la première journée. Les deux joueurs ont bien été convoqués dans le groupe.

