INEOS cherche à vendre l’OGC Nice !

L’OGC Nice est à vendre. C’est ce qu’a déclaré Daniel Riolo lors de l’After Foot sur RMC, relançant ainsi les interrogations sur l’avenir du club azuréen après une saison marquée par des ambitions européennes contrariées. L’élimination précoce face à Benfica en tour de qualification pour la Ligue des Champions a mis en lumière certaines limites de l’effectif niçois, poussant les observateurs à s’interroger sur la nécessité d’un nouveau projet pour renforcer le club et atteindre ses objectifs.

La suite après cette publicité

Malgré cette situation délicate, l’entraîneur niçois reste concentré sur la compétition et les ambitions du club : viser une meilleure performance en Europa League et défendre les positions acquises en Ligue 1. La mise en vente du club ouvre néanmoins de nombreuses questions : qui pourrait reprendre l’OGC Nice et avec quel projet sportif et financier ?

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+