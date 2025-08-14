Menu Rechercher
Commenter 36
Ligue 1

INEOS cherche à vendre l’OGC Nice !

Par Allan Brevi
1 min.
Jean-Clair Todibo retenu par ses coéquipiers @Maxppp

L’OGC Nice est à vendre. C’est ce qu’a déclaré Daniel Riolo lors de l’After Foot sur RMC, relançant ainsi les interrogations sur l’avenir du club azuréen après une saison marquée par des ambitions européennes contrariées. L’élimination précoce face à Benfica en tour de qualification pour la Ligue des Champions a mis en lumière certaines limites de l’effectif niçois, poussant les observateurs à s’interroger sur la nécessité d’un nouveau projet pour renforcer le club et atteindre ses objectifs.

La suite après cette publicité
After Foot RMC
🚨 Daniel Riolo : "L'OGC Nice est à vendre."
Voir sur X

Malgré cette situation délicate, l’entraîneur niçois reste concentré sur la compétition et les ambitions du club : viser une meilleure performance en Europa League et défendre les positions acquises en Ligue 1. La mise en vente du club ouvre néanmoins de nombreuses questions : qui pourrait reprendre l’OGC Nice et avec quel projet sportif et financier ?

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier