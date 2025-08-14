Menu Rechercher
OM : la réponse cash de Balerdi sur la concurrence entre Gouiri et Aubameyang

Rennes Marseille Voir sur DAZN

L’OM lance sa saison demain à l’occasion d’un déplacement à Rennes (20h45). Les Phocéens auront déjà l’opportunité de tirer un premier bilan de leur mercato très ambitieux avec le recrutement d’Aubameyang par exemple mais aussi Gomes, Medina, Weah, Egan-Riley ou encore Paixao. Le premier cité apporte déjà plus de concurrence en attaque, un domaine dans lequel Amine Gouiri a brillé ces six derniers mois depuis son arrivée de Rennes. Il se retrouve désormais en balance avec le Gabonais, qui va l’aider assure Leo Balerdi.

«Avec Amine, j’ai une très bonne relation. Il est très professionnel, j’aime comment il travaille, sa manière de penser, ses ambitions, explique le capitaine argentin en conférence de presse de veille de match. Je vais l’aider à être calme, à avoir confiance. Ce n’est pas facile quand un attaquant comme Aubameyang arrive. Mais on va aussi aider Auba, Auba va l’aider aussi. S’il y a une saine compétition, ça va le faire grandir. On va lui parler, l’aider.» Avec la Ligue des Champions, les deux attaquants auront beaucoup de temps de jeu, et pourront peut-être même évoluer ensemble.

