Le FC Barcelone annonce l’inscription d’un joueur

Le contre-la-montre a débuté pour le FC Barcelone. Défiant Majorque ce samedi, le club blaugrana doit encore inscrire des joueurs en vue de cette échéance et les recrues de l’été que sont Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Marcus Rashford et Roony Bardghji ne sont pas inscrits. Même chose pour Gerard Martin, Marc Bernal et Hector Fort qui ne sont plus inscrits comme de jeunes éléments.

Dans cette situation, le FC Barcelone n’avait plus de gardien pour la reprise avec la longue blessure de Marc-André ter Stegen mais ça vient de changer. «Le FC Barcelone informe que la Commission Médicale de LaLiga a jugé que la blessure du joueur Marc-André ter Stegen répond aux critères à long terme établis par la réglementation en vigueur. Le Club procédera demain à la formalisation immédiate de l’inscription du joueur Joan García», peut-on lire. Joan Garcia va donc pouvoir jouer en Liga.