Un mois après le chaos, l’OL surprend tout le monde avant la reprise

Dans une semaine seulement, l’Olympique Lyonnais retrouvera la Ligue 1 par un déplacement à Lens. Et il y a un mois seulement, ce match n’était encore qu’une fiction pour les supporters, condamnés à la rétrogradation administrative en deuxième division. Mais en l’espace de trente jours, tout a changé et, après avoir perdu Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada et Lucas Perri notamment, la nouvelle direction lyonnaise et Paulo Fonseca ont achevé une pré-saison réussie contre Getafe, samedi (2-1).

Tyler Morton a impressionné

Une cinquième victoire acquise en six rencontres durant une pré-saison où ils n’ont échoué qu’à une seule reprise lors d’un match de prestige contre le Bayern Munich (1-2). Et comme l’a expliqué le manager rhodanien, malgré les individualités perdues, l’OL s’est trouvé une force collective. «On a très bien progressé, les joueurs ont un plan clair. Parfois, nous devons varier un peu les positions du milieu, mais les intentions sont claires. On doit avoir tous les joueurs formés à penser la même chose dans le même temps. Maintenant, collectivement, on sait ce que l’on veut», a-t-il expliqué.

Paulo Fonseca attend encore *« deux ou trois joueurs. Et il faudrait un autre attaquant. Ce n’est pas facile, mais Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charier ont fait un excellent travail cet été ». Mais parmi les arrivants, Tyler Morton a fait la meilleure impression contre le club madrilène. Le jeune Anglais de 22 ans, recruté pour 10 M€ à Liverpool, s’est parfaitement intégré dans l’entre-jeu lyonnais. Pendant ses 85 minutes de jeu, il a apporté beaucoup dans un rôle de 6, qui manquait à l’OL la saison dernière. «On l’a vu, c’est un six qui joue bas, et qui peut créer, il peut garder le ballon, trouver les ballons qui cassent les lignes, et il a du volume dans les courses. Il est complet et a encore une marge de progression»*, assurait Matthieu Louis-Jean le directeur technique de l’OL.

Paulo Fonseca très satisfait

Pour les autres recrues, l’état physique n’est pas encore suffisant. Afonso Moreira a déjà apporté et a débloqué son compteur but, Ruben Kluivert n’a joué que 30 minutes en deux rencontres, Nicolas Tagliafico avait également besoin de se remettre en condition et le nouveau Pavel Sulc, qui a disputé quelques minutes, «va devoir s’adapter. Il a joué soixante minutes contre Bourg (samedi matin) et on va lui donner le temps. Il vient d’un autre championnat, mais c’est un joueur qui va vraiment nous apporter», ajoutait Matthieu Louis-Jean. Pour rappel, outre deux autres recrues espérées, Lyon va pouvoir compter sur un nouveau gardien avec Dominik Greif, qui a bouclé son arrivée.

Les anciens également ont gagné des points durant la préparation, à l’instar de Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles et Georges Mikautadze, encore buteur contre Getafe. D’autant plus que l’OL s’est trouvé une "nouvelle recrue" surprise avec l’explosion de Khalis Merah durant cette préparation, prétendant à une place de titulaire contre Lens, et a pu compter aussi sur Alejandro Gomes Rodríguez, qui a réussi sa pré-saison. «Je suis très content de l’effort qui a été fait. Je comprends la situation du club. Je ne peux pas dire que nous avons une équipe plus forte que la saison dernière. Mais on a une équipe déjà forte, qui a des intentions intéressantes pour gagner les matches», résumait Paulo Fonseca, après Getafe. Mais l’OL sera réellement jugé pour son retour à la compétition, sur la pelouse du RC Lens d’un certain Pierre Sage…